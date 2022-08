Oululainen Butterfly Ventures on saanut kootuksi mittavan aikaisen vaiheen sijoitusrahaston. Mukaan on saatu ensi kertaa sekä Suomen että Ruotsin teollisuussijoitukset. Ensimmäisistä sijoituskohteista päätetään lähiaikoina. Rahastoyritys on laajentanut toimintaansa viime aikoina myös Viroon ja Kööpenhaminaan.

Isoa siemenvaiheen rahastoa alettiin kerätä tammikuussa 2020.