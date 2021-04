Oulu

Juhamatti Aaltonen. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen Mika Pyörälä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen Jesse Puljujärvi. Kuva: Jarmo Kontiainen Jussi Jokinen. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Urheilu on isoa bisnestä etenkin maailmalla, ja arvostetuimpien brändien ympärillä pyörii miljardiluokan bisnes. Liiketoimintaa rakentuu muun muassa tapahtumien, seurojen ja asuste- ja oheistuotekaupan ympärille – missä vain massat liikkuvat ja kuluttavat.

Tärkeässä osassa ovat urheilijat, joista tunnetuimmat lukeutuvat maailman arvokkaimpien henkilöbrändien joukkoon. Christiano Ronaldon kaltaisen yksittäisen jalkapalloilijan hohto voi vetää katsomoihin tuhansittain ihmisiä, ja Usain Boltin tapainen juoksijasuuruus saattaa singauttaa lenkkarimyynnin taivaisiin.

Myös Suomessa ja Oulussa ymmärretään urheilijoiden henkilöbrändin arvo, vaikka samoissa bisnessfääreissä ei liikutakaan kuin suuren maailman dollarimyrskyissä.

Oulun Kärppien yhteyspäällikkö Ilkka Mikkola sanoo, että yksittäisillä tähtipelaajilla on suuri merkitys, kun Raksilan halli on myytävä täyteen.

– Jos otetaan esimerkiksi Jesse Puljujärvi, niin kyllähän se huomio sekä paikallisesti että valtakunnallisesti on ihan mielettömän iso. Se tuo arvoa niin seuralle, kaupungille kuin Liigallekin.

Tasainen kärki

Huomioarvoltaan Puljujärvi on ollut Mikkolan mukaan Kärppien viime aikojen suurin tähti. Puljujärvi palasi NHL:ään viime vuoden lopuksi.

Myös toinen Mikkolan nostama esimerkki huomiossa paistatelleista pelaajista on jättänyt kärppärivit: Lasse Kukkonen päätti komean uransa jäähyväisotteluun syksyllä. Hänen arvostaan yleisön silmissä kertoo muun muassa se, että hän luisteli aikaisemmin tänä vuonna ylivoimaiseen voittoon Forum24:n järjestämässä Vuoden oululainen -äänestyksessä.

– Kyllä tällaisilla pelaajilla on merkitystä, Mikkola kiteyttää.

Tämän hetken kärppäjoukkueesta Mikkola ei helpolla löydä yli muiden kohoavaa tähteä.

– Kokemuksensa turvin kolmen kärkeen nousevat ehkä Mika Pyörälä, Jussi Jokinen ja Juhamatti Aaltonen, Mikkola miettii.

Suomessa pientä

Urheilijan henkilöbrändi kytkeytyy vahvasti hänen saavutuksiinsa. Vaikka esiintyminen julkisuudessa on nostanut merkitystään, arvo vaatii silti pohjimmiltaan onnistumisia. Pelkkä menestyskään ei silti välttämättä tee staraksi, vaan se voi vaatia ammattimaista markkinointia ja brändäystä.

Ilkka Mikkolan mukaan Suomessakin yksittäisten urheilijoiden brändäys on nousussa, mutta se on toistaiseksi vielä “aika pientä”. Joukkueurheilussa, kuten jääkiekossa, brändiä rakennetaan etupäässä seura edellä: siinä missä tähtiurheilija saattaa saada maailmalta tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä, seura mitä todennäköisimminkin on ja pysyy.

Jääkiekon tapaisessa joukkuelajissa myös seuran brändi määräytyy menestyksen mukaan. Tämän vuoksi Kärppiinkään ei haalita tähtiä pelkästään heidän huomioarvonsa vuoksi.

– Peli on tärkein juttu, Ilkka Mikkola sanoo.