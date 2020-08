Säännölliset meteoriparvet kuten perseidit johtuvat pyrstötähtien eli komeettojen ydinten murusista. Kuva: Keijo Lehtimäki/Ursa

Yksi näyttävimmistä tähdenlentoparvista helähtää taivaalle ensi viikolla.

Perseidien parasta havaintoaikaa ovat yöt 10.–14. elokuuta. Erityisesti tähdenlentoja näkyy keskiviikon ja torstain välisenä yönä 12.–13. elokuuta, hoksauttaa tähtitieteellinen yhdistys Ursa.

Koska pohjoisen yöt ovat edelleen hyvin valoisia, perseidejä näkyy käytännössä vain Oulun eteläpuolella.

Lähellä viimeistä neljännestään oleva kuu nousee itätaivaalle iltayöstä ja sen valo vähentää havaittavien meteorien määrää. Kuu nousee Oulussa 22.53.

Säännölliset meteoriparvet kuten perseidit johtuvat pyrstötähtien eli komeettojen ydinten murusista, joita komeetat jättävät radalleen kiertäessään auringon ympäri. Jos maapallon rata risteää tämän pölyn kanssa, osa tästä materiaalista voi ajautua maan ilmakehään.

Myös tulipalloja saattaa näkyä

Perseidit aiheuttaa pyrstötähti nimeltä Swift-Tuttle, joka kiertää auringon kerran 133 vuodessa. Sen ytimen halkaisija on noin 26 kilomeriä. Suurikokoisen komeetan rata on kuitenkin hyvin tunnettu, eikä Swift-Tuttle ole törmäämässä maapalloon aikanaan seuraavaan 2 000 vuoteen.

On arvioitu, että törmätessään maahan sillä olisi noin 28 kertaa niin paljon energiaa kuin dinosaurusten valtakauden päättymiseen yhdistetyllä asteroidin tai komeetan törmäyksellä 66 miljoonaa vuotta sitten.

Ilmakehään putoava komeettapöly kuumentaa välitöntä ilmaa ympärillään hehkuvan kuumaksi, mikä synnyttää ilmaan valoviiruja, joita kutsutaan tähdenlennoiksi. Perseidien aktiivisimman vaiheen aikana voi näkyä myös poikkeuksellisen kirkkaita tähdenlentoja eli tulipalloja.

Meteorien havaitseminen on sitä helpompaa, mitä pimeämpi taivas on, mitä enemmän sitä on näkyvissä ja mitä vähemmän siellä on pilviä. Kannattaa siis hakeutua avoimelle paikalle kauas taajamien valoista.

Perseidit kuuluvat yhteen kolmesta runsaimmasta tähdenlentoparvesta joulukuun geminidien ja tammikuun kvadrantidien ohella.