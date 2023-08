Vänmanninsaareen aiottu 18-kerroksinen tornihotelli Terwa Tower on nousemassa kirjaston taakse aiempaa suunnitelmaa sirompana ilmestyksenä, mutta valmistuessaan Oulun korkeimpana rakennuksena.

Tornihotellin uusitusta kaavaluonnoksesta viime viikolla järjestetty tiedotustilaisuus veti Ympäristötalon kahvilan täyteen kiinnostuneita oululaisia.

Mielenkiinto on hyvä merkki, sillä kaupunki haluaa kuulla laajasti näkemyksiä Vänmannin suunnitelmista. Kaava on nähtävillä ja kommentoitavana elokuun ajan.

Tornihotellin seuraksi teatteritalon viereen meren puolelle on suunniteltu viisikerroksista huoneisto- ja toimistohotellia.

Rakentamisen suunta on Oulussa ollut vuosikausia selvästi ylöspäin. Matalaa kaupunkisiluettia on haluttu rikkoa kohoavilla rakennuksilla. Siihen ajatteluun tekosaarelle suunniteltu Terwa Tower sopii, joskin huolena on se, tukkiiko rakennelma näkymän jokisuistoon.

Keskustaan on rakennettu aiempaan rakennuskantaan verrattuna runsaasti korkeita asuintaloja.

Vaaran kortteli on muuttunut paljon, kun muun muassa Rautatienkadun itäreuna on saanut täysin uuden ilmeen vaaleista ja korkeista asuintaloista sekä loppupään tummasta asuintornista Origosta.