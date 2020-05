Toppilan Siilo-taloihin liittyneissä rahoitusjärjestelyissä syyllistyttiin törkeisiin talousrikoksiin, väittää syyttäjä.

– Kirjanpitoa on manipuloitu, kustannuksia on piiloteltu ja rahoittajille on annettu väärää tietoa, aluesyyttäjä Heikki Arjas kuvaili maanantaina Oulun käräjäoikeudessa pidetyssä valmisteluistunnossa.