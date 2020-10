Oulu

Veikka Käsmä (etualalla) ja Samuel Sivula ovat pelaamisen lisäksi ehtineeet harrastaa sisäliikuntaa Fortnite-leirillä. Kuva: Teija Soini

Liikuntakeskus Hukan tiloihin rakennetussa pelihuoneessa on pimeää. Ilmassa haisee sähkö, ala-asteikäisten pelaajien katse on suunnattu tiukasti tietokoneen näyttöön. Käynnissä on toinen päivä Hercules Esportsin järjestämästä Fortnite- ja Minecraft-syyslomaleiristä.

Leirille osallistuva Veikka Käsmä kertoo, että tietokoneella pelaamisen lisäksi leirillä on tähän mennessä ehditty harrastaa liikuntaa sisätiloissa. Myös lämmin ateria on tarjolla päivittäin. Yhdeksänvuotiaan Käsmän mielestä koronaepidemian värittämä syysloma on ollut erilainen aikaisempiin lomiin verrattuna.