Syyskuussa laamannin tehtävän aloittava Kari Turtiainen viettää kesälomaansa perheen parissa ja ilman aikatauluja. Kuva: Pekka Kallasaari

Laamanni on käräjäoikeuden päällikkötuomari. Syyskuussa seitsenvuotisen tehtävän aloittaa Kari Turtiainen, joka on hoitanut laamannin tehtävää määräaikaisena jo joulukuusta lähtien. Vaikka Turtiainen on työskennellyt pitkään käräjätuomarina Oulun käräjäoikeudessa, ei hänellä vielä lukiolaisena ollut varmuutta alavalinnasta.

Suvussa tai perheessä kukaan ei työskennellyt lain parissa. Tutun kautta hän tapasi nuoren lakimiehen, joka oli yksi seikka alasta kiinnostumiseen. Ajatusta enemmän kypsyteltyään Turtiainen hakeutui Rovaniemelle opiskelemaan.

– Tuomarin työ on haastavaa ja mielenkiintoista. Tapauksia on ratkottavana laidasta laitaan. Se antaa moniulotteisen näkövinkkelin yhteiskuntaan, Turtiainen sanoo.

Vaikka työkokemusta on karttunut jo usealta vuosikymmeneltä, ei se ole tehnyt työstä helpompaa. Työ säilyy haasteellisena, sillä jutut ovat asiakkaille ainutlaatuisia.

– Kyllä vastuun tuntee edelleen hyvin voimakkaasti, vaikka työ- ja elämänkokemus tuovat perspektiiviä, Turtiainen miettii.

Odotus uusista toimitiloista

Työssään hän haluaa jatkaa Oulun käräjäoikeuden perinnettä pitämällä huolta tuomioistuimen laadusta sekä olemalla kehittämismyönteinen päällikkö. Oulun käräjäoikeus on hyvämaineinen tuomioistuin ja laatunäkökulman ylläpito on systemaattista kehittämistä. Turtiainen uskoo, että Oulussa laadun korkeatasoisuuteen vaikuttaa se, että tuomareilla ja muulla henkilökunnalla on erikoistumisesta johtuvaa syväosaamista.

– Kun katsotaan muutoksenhakuprosessia, meillä annettujen ratkaisujen muutosprosentti on valtakunnallisessa vertailussa alhainen eli ratkaisut hyvin usein pysyvät. Myös käsittelyaikamme ovat valtakunnallisesti hyviä.

Turtiaisen kaudella omia haasteitaan tuo toimitilakysymys. Virasto on kamppaillut sen kanssa jo tovin, sillä osassa Raksilan oikeustaloa on ollut sisäilmaongelmia. Uusi oikeustalo valmistuu Torikadulle vanhan virastotalon paikalle vuonna 2023 ja sitä odotetaan innolla. Siihen asti oikeuden istuntoja pidetään vanhan oikeustalon lisäksi kasarmin alueella.

– Koko henkilökunta odottaa tilojen valmistumista. Kyllähän uudet, tarkoitukseen suunnitellut tilat ovat odottamisen arvoiset. Näin saamme työn tekemisen edellytykset paremmin kohdalleen, Turtiainen kertoo.

Kannustava esimies

Oulun pääkanslian henkilöstöä on tällä hetkellä kolmessa paikassa. Sen lisäksi Oulun käräjäoikeudella on sivukanslia Ylivieskassa ja istuntopaikka Kuusamossa. Laamanni vierailee kaikissa paikoissa säännöllisesti.

– Minusta on tärkeää ja mieluistakin olla läsnä myös muualla kuin päätoimipisteellä, Turtiainen miettii.

Esimiehenä hän haluaa olla yhdessä ratkaisuja hakeva ja luoda työntekijöille edellytyksiä kasvaa omaan rooliinsa. Laamanni kehuu käräjäoikeuden ammattitaitoista henkilö- ja esimieskuntaa, joiden kanssa asioita viedään eteenpäin.

Turtiainen on työskennellyt paljon tuomioistuinsovittelun parissa. Sovittelun kautta hän ymmärsi syvästi, miten merkityksellistä sovinnon hakeminen on.

– Ei tarvitse olla kyse edes tuomioistuinriidoista. Kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä toisen osapuolen kuunteleminen ja erimielisyyksiin ratkaisun hakeminen yhdessä on valtava voima.

Onni löytyy arjesta

Turtiainen tunnustautuu perhekeskeiseksi ihmiseksi, joka on varsin tyytyväinen tavanomaiseen arkeen. Vastapainona työlleen hän antaa erikokoisten pallojen juoksuttaa itseään. Lisäksi hän nauttii musiikista niin kuuntelijana kuin soittajana.

– Palasin vuosikymmenten jälkeen vanhan harrastuksen eli rumpujen soiton pariin. En väitä, että olisin siinä hyvä, mutta se tuottaa mielihyvää, Turtiainen tuumaa.

Kesäloman alku kului Pohjois-Savossa järven äärellä. Turtiainen pitää siitä, ettei loma ole liian aikataulutettu. Puutarhahommissa voi helposti vierähtää koko päivä. Vasta armeijan aloittanutta esikoista perhe odottaa ensimmäisille lomille. Turtiaiselle on tärkeää viettää aikaa perheen kanssa, kun aikaa on.

– Vaikka viisaat työkaverit aikoinaan kuinka varoittivat ja varmistelivat, että muistathan nauttia lapsista ennen kuin he muuttavat pois, ei sitä tajunnut. Nyt sen alkaa huomata, miten aika meneekään nopeasti. Se tuo perspektiiviä siihen, mitkä asiat ovat oikeasti tärkeitä.