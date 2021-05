Oulun Ruskosta löytyy useampi lounasravintola, niin myös Moreenikujalla sijaitseva Lounas House. Tällä kertaa opasteet ja ikkunateippaukset ovat suuret ja selkeät, joten perille löytää helposti. Opastuksen kruunaa tehdashallirakennuksen ”Ruokala”-kyltti.

Lounas Housen lounas on edullinen, 8,90 euroa. Ravintola on pienehkö, muttei ruuhkainen. Sali on sisustettu ravintola- ei ruokalakalustein, joten kyllä täällä viihtyy.