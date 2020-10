Poronkäristystä on harvoin tarjolla lounaspöydässä. Omatekoiset hummukset kruunaavat Konstilan lounaan. Kuva: Kati Valjus

Oli surkea uutinen, että Konst o. Deli lopetti toimintansa Valveella. Onneksi paikkaan löytyi nopeasti uusi toimija, Health to Organic eli H2O. Konsepti on hyvin samantapainen kuin edeltäjällään ja kuten myös H2O-ketjun muissa ravintoloissa: tarjolla on niin lounasta kuin vitriinitarjottaviakin. Paikan nimikin mukailee edellistä: se on nyt Konstila.

Konstilan lounaaseen kuuluu kaksi lämmintä ruokaa ja keitto. Näyttää siltä, että täällä panostetaan erityisesti kasvisruokaan. Lounaaseen kuuluvassa salaattibuffetissa on juuston rinnalla myös vegaaninen vaihtoehto. Idut ilahduttavat, samoin omatekoiset hummukset leivälle.