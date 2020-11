Feta, tzatziki ja maustetut jauhelihakebakot vievät makumatkalle Välimerelle. Kuva: Kati Valjus

Tarkkasilmäiset ovat saattaneet huomata, että Merikoskenkadulla sijaitsevan ravintola Huvilan ikkunateippauksiin on ilmestynyt toinenkin nimi. Ravintola on nyt Huvila & Omega. Nimiratkaisun takana on ilmeisesti se että aiemmin Koskelassa sijainnut Omega on nyt muuttanut Tuiraan.

Nimiasia aiheuttaa epäselvyyttä jo ravintolan nettisivuja lounaslistan toivossa etsiessä. Ravintola Huvilan nimen alla olevien sivujen lounaslista on jäänyt päivittämättä sitten elokuun alun. Ajantasainen lista löytyy ravintolan Facebook-sivuilta, jotka löytyvät niin ikään vanhalla Huvila-nimellä.