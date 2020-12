Rieska ja oikea voi kruunaavat porokeiton. Kuva: Kati Valjus

Perinteikäs Pitopata on ehtinyt toimia Oulussa vuosikymmeniä ja näiden vuosien aikana muuttanutkin useampaan otteeseen. Viimeisimpänä Pitopata on vaihtanut osoitetta Alasintielle Limingantulliin. Tilat ovat kompaktit ja tunnelma on lounasajan loppupuolella rauhallinen.

Etupäässä ehkä pitopalveluun keskittyvän yrityksen lounas on ehtaa kotiruokaa. Karjalanpaisti, rössypotut ja nakkikeitto alkavat olla monissa lounasravintoloissa muistoja menneisyydestä, mutta eivät täällä.