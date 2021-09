Keilaravintolan lounas on bouli, jonka voi koostaa haluamistaan aineksista. Kuva: Kati Valjus

Kempeleeseen, Zemppi Areenan alakertaan, on avattu uusi ravintola. Boulis sijaitsee samassa yhteydessä keilaradan kanssa, ja on ilmiselvästi ottanut vaikutteita sisustukseensa pyöreästä keilapallosta. Pyöreä on muodoltaan myös lounas: bouli, joka yhdistelee salaattipöydän elementtejä ja lämpimiä lisukkeita. Nettisivujen mukaan bouli on saanut inspiraationsa suosituista havaijilaisista poke bowleista.

Lounaslistalla on kaksi lämmintä lisuketta, joista toinen aina kasvis. Tänään listalla on lohi-nuudeliwokkia ja kasvispihvejä, tosin myös lämpimiä falafel-pyöryköitä näkyy olevan tarjolla. Boulinsa pohjalle voi lastata riisiä, ja siihen päälle kasvikset ja lisukkeet. Kasvisten valikoima muistuttaa perinteistä suomalaisen lounasravintolan salaattibuffaa: on väriä, mutta myös proteiinia papujen, fetan ja tofun muodossa. Osa on purkista ja esimerkiksi lämpimät kasvikset pakastepussista, mutta enimmäkseen valikoima on tuoretta.