Ouluun on avattu uusi pizzeria, jonka ympärillä on kuulopuheiden mukaan käynyt kesän aikana poikkeuksellinen pöhinä. Johnny’s Heist sijaitsee Länsi-Tuiran pienellä ostarilla Valtatiellä. Pizzeria ei ole järin suuri, asiakaspaikkoja on vain hiukan toistakymmentä.

Yritin jo kesällä käydä ostamassa pizzan mukaan, mutta tuolloin jonoa oli peräti kolme tuntia. Johnny’s Heist on siis ollut suosittu heti alkutaipaleeltaan lähtien. Pizzat paistetaan ilmeisesti aidolla tulella, sillä jo eteisessä tuoksahtaa hiukan mökkisaunalle.