The Corner Housen toimitus pitää sisällään mukavan määrän majoneeseja ja kastikkeita. Kuva: Kati Valjus

Ravintolat ovat sulkeneet ovensa toistaiseksi, mutta eipä hätää. Poikkeusvuosi on opettanut minut, kuten varmasti monet muutkin oululaiset, tilaamaan ruokaa kotiin. Woltin uusien ravintoloiden listalla näkyy olevan viime vuonna ovensa avannut The Corner House, joten nyt on hyvä hetki kokeilla ravintolan tarjontaa kotiin toimitettuna.

Woltin ja Foodoran toimintasäde on vuoden aikana laajentunut merkittävästi, mikä on mukavaa. Vielä kesällä tarjonta kaupungin laitamille (ja nyt puhutaan noin kahdeksan kilometrin etäisyydestä keskustaan) oli suppeaa, jopa olematonta. Nyt miltei mistä tahansa keskustan ravintolasta voi jo tilata evästä kauemmaskin.