Da Marion pizzakuljetuksen kylkiäisenä tulee mojova salaattiannos. Kuva: Kati Valjus

Koronakriisi on tuonut ravintoloita lähemmäs asiakkaitaan monella tavalla. Yksi hyvä esimerkki on Oulun vanhimmaksi pizzeriaksi tituleerattu Da Mario, joka julkaisi rajoitteiden alettua kotisivuillaan tunteikkaan tekstin. Siinä muistutettiin, että ravintolat ovat riippuvaisia asiakkaistaan ja että tilanne on tiukka, kun kulut juoksevat vaikka myyntiä ei olisikaan.

Da Mario aloitti omat kotiinkuljetuksensa seitsemän kilometrin säteellä Torikadun ravintolasta. Kuljetus on maksuton, mikäli tilauksessa on vähintään kolme pizzaa.