Garam Masalan annoksista riittää syötävää yhdelle aterialle. Omatekoinen mangolassi on kokeilemisen arvoinen. Kuva: Kati Valjus

Kajaaninkadulla sijaitseva Garam Masala toimittaa ruoka-annoksia sekä Woltin että Foodoran kautta. Normaalioloissa tarjolla on arkisin edullinen lounasbuffet, mutta toistaiseksi Garam Masala toimii vain take away -meiningillä. Toki annoksen voi hakea myös suoraan ravintolasta.

À la carte -listan annoksen hinta on melkein tuplat verrattuna lounasbuffettiin, mikä on hyvä muistutus siitä, että Oulussa ravintoloiden lounashinnat ovat kohtuulliset eikä lounastajan normaalioloissa tarvitse maksaa kahtakymppiä siitä, että saa kupunsa täyteen.