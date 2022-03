Hanko Sushin bowl on raikas ja maukas. Kuva: Kati Valjus

Valkean Hanko Sushi on vaihtanut paikkaa käytävän toiseen päähän. Muutos on tervetullut: uusi ravintola on mielestämme viihtyisämpi kuin edellinen.

Sisustuksessa on käytetty luonnonmateriaaleja ja loosit ikkunan vieressä tarjoavat sopivasti yksityisyyttä. Värimaailmaan on ammennettu ikkunoista avautuvan talon roosasta julkisivusta.