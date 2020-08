Örö-yhtyeen Mikko Kuivala ja Pekka Huovinen tekevät molemmat musiikkia ennakkoluulottomasti kokeillen. Kuva: Pekka Ohtokangas

Kaukana avaruudessa sykkivä tähti, kohdussa sykkivä sikiön sydän. Köyden päässä heiluva heiluri, tai luonnon kiertokulku.

Kaikki nämä ovat jaksollisesti värähteleviä asioita, kaikki edellä mainitut asiat oskilloivat. Oskillaattori on yleisnimitys mille tahansa jaksollisesti värähtelevälle järjestelmälle. Missä on värähtelyä, siellä on ääntä.