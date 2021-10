Silmälasimuodin ja silmäterveyden ketju Synsam avaa uuden myymälän Oulun Ideaparkiin lokakuun puolivälissä.

Synsam on vahvassa kasvussa ja uusi myymälä on yksi monesta tänä vuonna avattavasta uudesta liikkeestä. Synsamilla on Oulussa myymälä myös kauppakortteli Pekurissa.

Uuden liikkeen avauksen myötä Ideaparkin liiketilat ovat lähes täynnä.

Ideapark on pärjännyt koronapandemiasta huolimatta. Kuluneen puolentoista vuoden aikana kauppakeskukseen on avattu useita uusia liikkeitä, joista tuoreimpana kansainvälinen muotiketju New Yorker.

– Epidemiasta huolimatta olemme onnistuneet vuokraamaan liiketilamme lähes täyteen. Kauppakeskuksen kävijävirrat ylittävät jopa koronaa edeltävän vuoden 2019, kertoo kauppakeskusjohtaja Jukka Korpimäki.