Katsoimme Pyhäjoen lukion vuosittaisella opintomatkalla Oulun teatterissa teatteriesityksen Synninkantajat. Näytelmän on ohjannut Sakari Hokkanen ja se pohjautuu kirjailija Pauliina Rauhalan samannimiseen teokseen (2018). Kirjan henkilöistä näytelmään on valittu päähenkilöksi 9-vuotias Aaron (Anna Kuusamo). Kirjassa pääkertojia on yhteensä viisi. Sakari Hokkanen on valinnut näytelmän käsikirjoitukseen harkintansa mukaan olennaisimpia ja tärkeimpiä aiheita ja kohtauksia Rauhalan romaanista.

Ennen esitystä saimme ohjatun kierroksen teatterilla, jossa pääsimme näkemään teatterin eri paikkoja: puvustamoa, näyttämöä ja näyttämön takana olevia tiloja. Teatterin esittely avasi hyvin sitä, mitä ennen esitystä ja esityksen aikana voi taustalla tapahtua ja mitä tavallinen työpäivä teatterilla pitää sisällään. Saimme myös haastatella Aaronin näyttelijä Anna Kuusamoa ja äänisuunnittelija Edvin Nurmelaa.