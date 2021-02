Zazie Lindeau (Adèle Haenel) ja Totila Blumen (Lars Eidinger) tutkivat juutalaisvainojen aikaa. Kuva: Edith Held

Televisio tänään

Eilisen varjot





Voisi väittää, että Chris Kraus kerjäsi vaikeuksia. Romanttinen komedia, holokaustin muistot ja vereslihainen huumori hylkivät lähtökohtaisesti toisiaan, mutta ainakin ohjaaja ansaitsee taputuksen jo silkasta sisukkaasta yrityksestä. Lars Eidinger riuhtoo SS-kenraalin hermoherkkänä lapsenlapsena, joka on päätynyt työkseen tutkimaan juutalaisvainojen aikaa. Ranskalaisen Adèle Haenelin esittämä, avoimempi työharjoittelija Zazie on tervetullut ilmestys sekä hänen elämäänsä että koko elokuvaan. Sukutraumaa on tälläkin. Ensiesitys. (Saksa 2016)

Yle Teema & Fem klo 21.45