Elokuvassa Justice League Teräsmiehen muistoa kunnioittava Batman yhdistää voimansa Ihmenaisen, Salaman, Vesimiehen ja Kyborgin kanssa pelastaakseen planeetan Steppenwolfilta ja parademoneilta.

Justice League

Sub klo 22.00





Zack Snyderin supersankarielokuva on vähän kuin ostos-tv:n veitsitarjous ammoin. Batmanin (Ben Affleck) hinnalla saat nyt myös DC Comicsin rivakan Ihmenaisen (Gal Gadot), vikkelän Salaman (Ezra Miller) ja merihenkisen Vesimiehen (Jason Momoa). Eikä siinä vielä kaikki: nopean tilaajan etuna ruutuusi pamahtaa myös koneihminen Kyborgi (Ray Fisher). Kiva juttu, mutta Snyderille tuttuun tapaan meno on enimmäkseen kovin synkkää ja koleaa. Kilpailijatalli Marvelin Rautamies ja muut hoitavat planeetan pelastamiset isompi ja inhimillisempi pilke silmänurkassa. (USA 2017)

Skyscraper

Kutonen klo 23.45





Ilmastointiteippi, jeesusteippi, hopeateippi, jesari… Rakkaalla lapsella on monta nimeä, ja niin on käyttötarkoitustakin, kuten Rawson Marshall Thurberin toimintaseikkailusta ilmenee. Ilman sitä olisi turvallisuuskonsultti Dwayne Johnsonkin orvoilla osilla, kun konnat rynnistävät Hongkongissa maailman korkeimpaan tornitaloon. Monenmoista roikuntaa, loikintaa, tahatonta huumoria ja siirappia on kelpo perheenisällä toki edessä nytkin. Kyytiä saa katsojakin. (Kiina/USA 2018)