Tutkijat Seija Jalagin (vas.) Johanna Hiitola ja Anna Rönkä aloittavat syksyllä Syljen jäljet -tutkimushankkeen Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston apurahan ansiosta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Sylkinäyte putkiloon ja testi postissa matkaan. Näin tekee yhä useampi, eikä ihme. Geenitestien avulla on mahdollista saada tietää omasta alkuperästään ja sairausriskeistään ja löytää uusia sukulaisia, vaivattomasti ja uudella tavalla. Mutta mitä tapahtuu sitten, kun geenitesti on tehty ja sen myötä on paljastunut uutta, ehkä vaikeastikin sulateltavaa tietoa suvun vaiheista?

Sitä aletaan nyt tutkia Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston kärkihankkeeksi valitussa Syljen jäljet -tutkimushankkeessa, joka käsittelee DNA:ta ja sukulaisuuden murrosta.