Oulu

Hiukkavaaran tontit ovat olleet tämän syksyn tonttihaussa ylivoimaisesti suosituimpia. Kuva: Niina Hentilä

Oulun kaupungin järjestämä syksyn tonttihaku päättyy tulevana maanantaina. Haettavana on 76 tonttia.

Mikä alue vaikuttaisi olevan tämän syksyn tonttihaussa suosituin, tontti-insinööri Veikko Lehtinen?

Hiukkavaara on ylivoimaisesti suosituin. Kesken hakuajan emme kuitenkaan ole tehneet tilastollista tarkastelua.

Hiukkavaarassa tontteja ei ole haettavana niin paljon kuin tämän vuoden tontinluovutussuunnitelmaan on merkitty. Mistä tämä johtuu?

Juoksumarssi 18 tontti on varattu ennen hakuajan alkamista. Varaus liittyy kaupungin osana maa-alueiden hankintaa tekemiin sopimuksiin. Kaupunki on varannut oikeuden maanomistajille varata tontteja tulevista hauista, kunhan pyyntö tulee ennen hakuajan alkamista. Kaupungingeodeetti on tehnyt asiasta päätöksen 4. elokuuta.

Merkkisoitontien tonteilta on puolestaan löytynyt puolustusvoimien toiminnasta peräisin olevaa materiaalia haudattuna maahan. Tonteilla on käsiteltyjä puupöllejä, tiiltä, sadetakkeja, sauvoja yms., jotka kaupunki poistaa syksyn aikana tonteilta. Tontit laitetaan tämän jälkeen haettavaksi. Aikataulu tarkentuu alkusyksystä.

Onko tonttihausta tullut paljon kyselyjä?

Sellainen tunne on, että tavanomaiseen tapaan tulee kysymyksiä.

Juoksumarssin ja Merkkisoitontien tonteista olemme vastanneet useampaan tiedusteluun. Lisäksi jonkin verran olemme olleet yhteydessä hakijoihin, jos hakemuksessa on ollut jotain täydennettävää.

Miksi on jaettu niin että keväisin tontin vuokrausmahdollisuutta ei ole, mutta syksyisin sellainen on?

Se on vain meidän tapa toimia. Käytäntö on ollut, että alkuvuodesta on myyntitonttihaku ja elokuussa niin sanottu vuokratonttihaku. Vuokratonttihaustakin voi tosin nykyisin ostaa tontin omaksi.

Käytäntö on selkeä, ja kun olemme toimineet tällä tavalla pitkään, on se myös asiakkaille hyvin ennustettava ja läpinäkyvä tapa toimia.

Lapsiperheille on kohdistettu 70 prosenttia tonteista. Tuleeko vuosittain paljon hakemuksia myös ei-perheelli­siltä?

Viime vuonna lapsiperheryhmään kohdistui 259 hakemusta ja avoimeen ryhmään 91 hakemusta. Eli saamme runsaasti hakemuksia myös ei-perheellisiltä.

Käykö usein niin, että arvonnassa tontin voittanut päättääkin vapauttaa tontin?

Kyllä, niin käy joka vuosi usean hakemuksen kohdalla. Se on melko tavanomaista. Joka vuosi peruutuksia tulee muutamasta varauksesta kymmeneen varaukseen.

Jääkö usein monet tontit kokonaan vaille hakijaa?

Viime vuonna haettavana oli 79 tonttia ja varauksia tehtiin 71. Kahdeksaan tonttiin ei siis kohdistunut yhtään hakemusta tai hakijat saivat mieluisamman tontin.

Hakevatko hakijat yleensä tiettyä tonttia vai onko hakemuksissa paljon sellaisia, jotka hakevat useita tontteja?

Suurin osa hakijoista hakee useita tontteja.

Mitä vinkkejä viime hetken hakijoille?

Muistakaa jättää hakemus ajoissa ennen hakuajan päättymistä. Mikäli useampi tontti sopii omiin talonrakennussuunnitelmiin, kannattaa kaikki mieluisat tontit lisätä hakemukseen. Tämä kasvattaa todennäköisyyttä saada tonttivaraus.

Muistakaa myös tutustua huolellisesti ohjeisiin ja hakumateriaaleihin.

Ja jos on kysyttävää, kannattaa soittaa meille. Autamme mielellämme sopivan tontin valinnassa tai sähköisen hakujärjestelmän käytössä.