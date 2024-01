Oulun lukioiden ensi lukuvuoden aloituspaikat on määrätty. Ensi syksynä kaupungin lukioissa aloittaa 1 601 oppilasta, mikä on suunnilleen saman verran kuin tänäkin lukuvuonna. Oulun kaupungin sivistyslautakunta päätti tiistaina aloituspaikkojen määrästä tälle vuodelle varatun rahoituksen ja lukioiden ilmoitusten perusteella.

Käytännössä lukioiden aloituspaikkoja on ensi syksynä yhteensä 1 730, kun mukaan lasketaan muutkin kuin kaupungin lukiot. Niitä ovat valtion Oulun Normaalikoulu sekä yksityisomisteiset Svenska Privatskolan ja Oulun Steinerkoulun lukio.

Aloituspaikkojen määrä on aikaisempiin vuosiin verrattuna pysynyt koko lailla samana muiden paitsi uuden, viime syksynä aloittaneen Raksilan lukion osalta. Sen paikkamäärä on lisääntynyt noin kahdellakymmenellä, mikä on lisännyt jonkin verran kokonaismäärää.