Anita Simola

Koronan lonkerot sotkivat myös puoluekokouksien aikataulut tyystin. Normaalioloissa alkukesästä olisi kruunattuna ainakin joukko uusia varapuheenjohtajia.

Kiihkeintä kokousta odotetaan keskustalle, joka kokoontuu syksyllä Ouluun. Jos on puheenjohtajapakka sekaisin, niin helppoa ei ole varapuheenjohtajistonkaan valinta.

Muutoksia tulee joka tapauksessa, sillä nykyisistä pestin haltijoista Hannakaisa Heikkinen ei asetu enää ehdolle.

Varapuheenjohtaja Juha Rehulan aikeista ei ota seppäkään selvää. Hän ei ole pukahtanut suuntaan tai toiseen. Rehula putosi viime vaaleissa eduskunnasta.

Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi edustaa Päijät-Hämettä. Ennen kuin hän ilmoittaa halukkuudestaan puoluejohtoon, pitäisi nykyisen varapuheenjohtaja Juha Rehula alkaa puhua aikeistaan. Molemmat ovat samasta vaalipiiristä.

Tuorein tapaus, eli varapuheenjohtaja Petri Honkonen Keski-Suomesta on ehdolla. Hänen mahdollisuudet uusia valtakirjansa arvioidaan hyviksi. Honkonen nousi rivistöön, kun varapuheenjohtaja Katri Kulmuni valittiin puheenjohtajaksi viime syksynä.

Kisaan on lähdössä myös ensimmäisen kauden edustaja Pasi Kivisaari Etelä-Pohjanmaalta. Myös Lapin puolustaja, super-somettaja Mikko Kärnä mielii varapuheenjohtajistoon.

Eduskuntaryhmää luotsaava Antti Kurvinen on viestitellyt, ettei pesti kiinnosta. Hän viihtyy nykytehtävässään paremmin kuin hyvin.

Keskustan tuoreista voimista odotellaan Päijät-Hämettä edustavan Hilkka Kempin ehdokkuutta. Hänen päätöksensä riippuu Rehulan liikkeistä. Molemmat ovat samasta vaalipiiristä.

Astetta monimutkaisempi vyyhti ovat sdp:n valinnat. Kentällä käy ennätysmäinen palikoiden asettelu. Varapuheenjohtajien valinnat nousevat ainoaksi jännityselementiksi, kun pääministeri Sanna Marin taputellaan puheenjohtajaksi.

Nykyinen varapuheenjohtaja Ville Skinnari Päijät-Hämeestä on edelleen vahvoilla. Sitten seuraakin kysymysmerkki, sillä mahdollisia ehdokkaita on iso liuta.

Ensimmäisen kauden edustaja Matias Mäkynen Pohjanmaalta voi olla yllättäjä. Hänet on virallisesti asetettu ehdolle.

Varsinais-Suomesta kansanedustaja Aki Lindén on kertonut Demokraatti -lehdessä, että hän on käytettävissä.

Lindén voi olla hyvinkin kova pala vastustajille. Varsinais-Suomen piiri on laaja, eikä sieltä ole ketään puolueen johtorivistössä.

Hänet on myös nimetty Turun pormestariehdokkaaksi aiemmin tässä kuussa.

Kansanedustaja Aki Lindén (sd.) Varsinais-Suomesta voi yllättää.

Kaakkois-Suomi on tunnetusti sdp:n kultamaata. Kansanedustaja Niina Malmilla on halua varapuheenjohtajaksi, mutta saman alueen kuntaministeri Sirpa Paatero on Lännen Median tietojen mukaan kärkkymässä jatkoa puoluevaltuuston puheenjohtajuudelle. Alueelliset painotukset ovat tärkeitä, joten molempia ei voida valita johtoon.

Paateroa on kutsuttu syksyyn asti puheenjohtajana istuvan Antti Rinteen suojatiksi. Kun Rinne väistyy, miten käy Paateron toiveiden?

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka lähtee ehdolle varapuheenjohtajaksi. Hän muutti piiriä vaihtamalla Uudenmaan Helsinkiin.

Vaikka ministerikokemusta on kertynyt, puoluelähteistä kerrotaan, ettei hän välttämättä ole kovin vahvoilla kisassa.

Avoinna on Uudenmaan tilanne. Nyt sieltä on puoluejohdossa sekä Rinne että eduskuntaryhmää vetävä Antti Lindtman. Melko hiljaista on ollut toistaiseksi, ehdokkaita ei ole putkahdellut julkisuuteen.

Jotta lista ei loppuisi, pitää mainita Palvelutyöntekijöiden edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo, joka voi olla musta hevonen.

Tampereen entinen pormestari, kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen (kok.) havittelee varapuheenjohtajan pestiä. Kuva: TONI REPO/AAMULEHTI

Kokoomuksesta kerrotaan, että tähän mennessä neljä kansanedustajaa on ilmoittautunut kisaamaan varapuheenjohtajuudesta. He ovat Antti Häkkänen, Mari-Leena Talvitie, Anna-Kaisa Ikonen ja Elina Lepomäki.

Häkkänen on puolueen kestotähti, joka on menossa heittämällä sisään tälläkin kertaa. Sen sijaan naiskolmikko joutuu käymään taistoa.

Erityisen kovaa vääntöä povataan Ikosen ja Talvitien kesken. Ikonen on Pirkanmaalta ja Talvitie Oulun vaalipiiristä. Talvitie on jo varapuheenjohtaja, joten kokemus puhuu hänen puolestaan.

Toisaalta Pirkanmaa mielisi saada jalansijaa puoluejohdossa ja Ikosella on johtajakokemusta pormestarivuosiltaan.

Yksi nykyisistä varapuheenjohtajista eli Sanni Grahn-Laasonen ei ole enää ehdolla.

Vihreillä ei ole lainkaan henkilövalintoja puoluekokouksessaan.

Rkp:n nykyiset varapuheenjohtajat ovat Sandra Bergqvist, Silja Borgarsdóttir Sandelin sekä Henrik Wickström.

Puoluetoimistolta kerrotaan, että virallisia ilmoittautumisia ei ole vielä tullut.

Tilanne on auki, mutta puoluelähteet kertovat, että on mahdollista, että nykyiset jatkavat.