Vain kaksi tuntia on jännitysdraama pikkukaupungin sairaalasta, jossa ylilääkäri ja ylihoitaja ovat työskennelleet yhdessä ja uhranneet yksityiselämänsä sairaalalle. Päärooleissa ovat Regina Linnanheimo, Eino Kaipainen ja Leif Wager. Kuva: Finnkino Oy / Yle

Vain kaksi tuntia

Roland af Hällströmin elokuva on Sykkeen edeltäjä: kotimainen sairaaladraama, johon mahtuu vaikeita potilastapauksia, leikkaussalin dramatiikkaa ja totta kai sairaalan väen kipeitä ihmissuhteita. Näyttelijät ovat siinäkin oman aikansa ykköskaartia. Ylihoitaja Regina Linnanheimo on omistautunut työlleen, ja ylilääkäri Eino Kaipainenkin niin, että vaimon (Liisa Tuomi) petollisuus on jäänyt huomaamatta tykkänään.

Sulho Martti Katajisto pitää seuraa sydänvikaiselle Leena Häkiselle. Leikkaussalissa ohjaaja af Hällström ja kuvaaja Esko Töyri tihentävät tunnelmaa niin tehokkaasti, että jälkimmäinen palkittiin työstään Jussilla. (Suomi 1948)