Sydneyssä ihmiset menivät sankoin joukoin rannoille viikonloppuna. Bondi Beachilla oli lauantaina haastavaa pitää turvaväliä. Kuva: epa08847388

Australiassa Sydneyn kaupungissa mitattiin kuumin marraskuun yön koskaan.

Sunnuntain vastaisena yönä oli vähintään 25,4 celsiusastetta. Aiempi ennätys oli 24,8 celsiusastetta vuodelta 1967.

Kello 4.30 mennessä lämpötila nousi 30 celsiusasteeseen ja myöhemmin päivällä 40 celsiusasteeseen.

Asiasta kertoivat muiden muassa BBC, ABC ja uutistoimisto Reuters.

Kesä Australiassa ei ole virallisesti vielä alkanut.

Tiistaiksi ennustetaan yhä kuumempaa säätä. Helleaallon on määrä kestää viidestä kuuteen päivää.

Myös Victorian ja Etelä-Australian osavaltioissa kerrottiin kuumuudesta viikonloppuna.

– Marraskuu on ollut aika epätavallinen monella tapaa. Vettä on satanut vain puolet normaalista. On hyvin mahdollista, että tästä kuusta tulee kuumimpia marraskuita tilastoidussa historiassa, sanoi BBC:lle Andew Watkins Australian ilmatieteen laitoksesta.

Viime kesänä Australiassa kärsittiin jättimäisistä maastopaloista

Sydneyssä asukkaat menivät suurin joukoin rannoille. Esimerkiksi Manly Beachilla oli satoja ihmisiä jo ennen aamukahdeksaa, kun lämpötila oli jo yli 30 astetta.

Uuden Etelä-Walesin viranomaiset muistuttivat ihmisiä turvavälien pitämisestä, jotta koronavirus ei leviäisi.

Australiassa kesät ovat pidentyneet ja kuumentuneet.

Pääministeri Scott Morrison kutsui viime kesää "mustaksi kesäksi".

Tuolloin pitkittyneet ja jättimäiset maastopalot tappoivat 33 ihmistä ja arviolta miljardi eläintä.

Maata paloi lähes 24 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa lähes kahta kolmannesta Suomen pinta-alasta. Yli 3 000 kotia tuhoutui.

Sunnuntaina Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa roihusi yli 60 maastopaloa.

Kyseessä oli sitten viime kesän ensimmäinen viikonloppu, jolloin maastoa paloi laajalti useassa paikassa.

Jo perjantaina pelastusviranomaiset kehottivat ihmisiä valmistautumaan paloihin.

– Haluan tehdä viestini hyvin hyvin selväksi. Se, mitä nyt viikonloppuna tapahtuu, tapahtuu hyvin mahdollisesti myöhemminkin tämän palokauden aikana, sanoi ABC:lle poliisista ja pelastuslaitoksesta vastaava ministeri David Elliott Uuden Etelä-Walesin hallituksesta.

Sunnuntaina Northmeadessa Länsi-Sydneyssä maastopalo vaurioitti asuintaloa ennen kuin se saatiin hallintaan.

Samalla alueella asuva Melinda Kee kertoi ABC-kanavalle, että hän ei ollut valmistautunut evakuoimaan.

– Yritin puntaroida, pitäisikö meidän pakata arvokkaimmat. Jos meidän olisi pitänyt lähteä, emme olisi olleet valmistautuneita, Kee sanoi ABC:lle.