Kotimaisen elokuvan kansainvälistyminen on pohjoismaisiin verrokkeihimme nähden lähtenyt liikkeelle takamatkalta. Nykyään se viimeinkin alkaa olla jo samanlaisessa nosteessa kuin toinen viime vuosien kotimainen elokuvailmiö, naisohjaajien nousu.

Tänä viikonloppuna ensi-iltansa sai Aino Sunin ohjaama Sydänpeto, joka on yhtä lailla ranskalainen kuin suomalainen elokuva. Se on suurimmaksi osaksi ranskankielinen ja tapahtuu enimmäkseen Ranskassa. Myös valtaosa työryhmästä on ranskalaisia.