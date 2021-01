Oululainen kuvataiteilija Päivi Pussila rakastui rääseikkö-sanaan. Rääseikköjä löytyy muualtakin kuin Lapin aapasoiden reunalta. – Rääseikköjä voi olla ihan lähiympäristössä. Hietasaaressa, Pikisaaressa ja minulle rakkaassa pikku metsikössä Toppilansaaressa on ihania rääseikköjä, Pussila sanoo. Kuva: Pekka Peura

Kaikkien katse ei osu rääseikköihin, lähes läpitunkemattomiin pusikoihin, joita kaupungissakin on siellä täällä. Kuvataiteilija Päivi Pussilalle rääseiköissä on jotain erityistä. Hän tunnustautuu maisemamaalariksi, joka on nyt mennyt metsän sisään.

Galleria Harmajassa Pikisaaressa avautui Pussilan yksityisnäyttely, jonka nimi on rääseikkö, pienellä alkukirjaimella.