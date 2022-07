Oululaiset Päivi ja Veli Tuomivaara ovat käyneet vanhoillislestadiolaisten suviseuroissa käytännössä koko elämänsä, sylivauvasta lähtien.

– Suviseurat ovat olleet lapsuudestani saakka vuoden kohokohta. Usko on arvokkain lahjani, joka minulla on. Täällä se saa vahvistusta. Samalla täällä näkee ystäviä. Täällä on helppoa olla, Veli sanoo.