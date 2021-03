Kuva: Jussi Leinonen

EATNAMEAMET – Hiljainen taistelumme -dokumenttielokuva on juuri voittanut Tampereen elokuvajuhlilla Kirkon Mediasäätiön palkinnon sekä elokuvajuhlien yleisöpalkinnon.

Jo alkuvuodesta Docpoint - dokumenttielokuvafestivaaleilla suurta kiinnostusta herättäneen elokuvan on ohjannut saamelaistaustainen Suvi West.

Parhaillaan elokuvateattereissakin nähtävän elokuvan on tuottanut oululainen Janne Niskala, jonka tuotantoyhtiö Vaski Filmi Oy on erikoistunut luovien dokumenttielokuvien tuottamiseen.

Uusimmassa elokuvassaan West käsittelee Suomen valtion saamelaispolitiikkaa, saamelaiskulttuurin kadottamista ja saamelaisten taistelua olemassaolonsa puolesta.

– Olen tehnyt elokuvan rakkaudesta kansaani ja Saamenmaata kohtaan. Meillä saamelaisilla on oikeus tulla kuulluksi, mutta myös suomalaisilla on oikeus tietää saamelaisista ja tilanteestamme. Tieto lisää ymmärrystä, ja ymmärrys on lähtökohta kahden kansan tasavertaiselle yhteiselolle samassa maassa, kertoo Suvi West tiedotteessa.

Elokuva on tällä hetkellä elokuvateattereissa Rovaniemellä, Torniossa, Kajaanissa, Hämeenlinnassa, Forssassa ja Kuopiossa. Laajempi kotimainen levitys tapahtuu porrastetusti koronarajoitusten salliessa kevään aikana.