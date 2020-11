Washington

Suurlähettiläs Mikko Hautala kuvailee Yhdysvaltain presidentinvaaliprosessia intensiiviseksi ja kuumaksi. Kuva: Willis Bretz

– Teki heti vaikutuksen tänne saavuttuani, miten syvästi epidemia täällä koetaan. Huolen määrä oli helppo päätellä, ja maskin käyttö on arkipäivää. Washington D.C. on maskien käytössä maan kärkeä, ja tartuntojen määrä on täällä kohtuullinen sisämaan pahimpiin alueisiin verrattuna.

Näin maan koronakriisiä kuvailee Suomen uusi Yhdysvaltain-suurlähettiläs Mikko Hautala.