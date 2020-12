Kuva: Toni Länkinen

Oulussa on todettu sunnuntaina kello 15 mennessä 15 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Oulun kaupunki. Määrä on selvästi pienempi kuin lauantaina, jolloin uusia tapauksia raportoitiin 34.

THL:n sunnuntaisten tietojen mukaan Oulussa oli 38 uutta koronatapausta. THL:n ilmoittama lukemat perustuvat tartuntatautirekisteriin ja voivat päivittyä muutaman päivän viiveellä. Esimerkiksi Oulun kaupungin päivittäin ilmoittamat luvut ovat tyypillisesti hieman erilaiset. Tämä johtuu erilaisesta tilastointi- ja ilmoitustavasta.

Oulun kaupungin mukaan luku on kuitenkin korkeahko sunnuntain luvuksi, sillä lauantaisin testataan vähemmän kuin arkipäivinä. Koko viikon aikana uusia koronatartuntoja on todettu 152. Viime viikolla tapauksia oli yhteensä 164.

Suurin osa tartunnoista on yhä perheen sisältä. Kaupungin mukaan tartuntaketjut ovat hyvin jäljitettävissä.

– Tartuntojen jäljitettävyys valaa uskoa siihen, että leviämisvaihe on Oulussa tukahdutettavissa. Tämä riippuu kuitenkin täysin siitä, noudattavatko oululaiset annettuja rajoituksia ja suosituksia vai eivät, tiedotteessa todetaan.

Stora Enson työmaahan liittyviä tartuntoja on todettu neljä ulkomaalaisilla työntekijöillä.

Perjantaina Oulun kaupunki kertoi, että Caritas Maininigin palvelukodissa on todettu koronavirustartunta. Sunnuntaina tartuntoja on ilmennyt lisää sekä asukkailla että palvelukodin työntekijöillä.

Oulu yhä leviämisvaiheessa, joukkoaltistumisten määrä vähentynyt

Kaupungin mukaan Oulu on yhä koronaepidemian leviämisvaiheessa. Kuluvalla viikolla epidemia on jopa hieman voimistunut, vaikka tartuntaluvut ovat edellistä viikkoa pienempiä.

Joukkoaltistumisten määrä on vähentynyt. Koko viikolla on ollut yhdeksän joukkoaltistumista, mikä on selvästi vähemmän kuin viime viikolla. Sunnuntaina ei tullut ilmi uusia joukkoaltistumisia.

Karanteeniin on koko viikon aikana asetettu 857 henkilöä. Viime viikolla karanteeniin asetettiin kaikkiaan 809 ihmistä.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa seitsemän henkilöä, mikä on hieman vähemmän kuin lauantaina. Kaupunginsairaalassa koronapotilaita on alle viisi.