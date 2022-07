Botnia Enabler on massiivisen kokoinen. Marko Mykkänen kertoo, että isoissa aluksissa suurimmat haasteet syntyvät isosta sivuprofiilista: siinä on paljon pinta-alaa, johon tuuli voi tarttua. Kuva: Teija Soini

Oulun satamaan tänään saapunut Botnia Enabler on suurin satamassa tähän mennessä käynyt rahtialus. Pituutta laivalla on 242 metriä. Leveyttä taas on 36 metriä, eli kahden jäänmurtajan verran, kertoo Oulun sataman toimitusjohtaja Marko Mykkänen.

Vastaavia aluksia on myöhemmin tulossa myös toinen, nimeltään Baltic Enabler. Se on käytännössä kopio Botnia Enablerista.