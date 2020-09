Pelit alkavat lupaavasti uuden valmentajan johdolla. Joukkueella on kuitenkin paha tapa romahtaa kesken kauden.

Take Us Home: Leeds United





Viime marraskuussa tapahtui ihme. Suomi eteni ensimmäistä kertaa jalkapallon arvoturnaukseen, ja kansa ryntäsi kaduilla juhlimaan Huuhkajia.

Onko meistä vihdoin tullut jalkapallomaa, jossa lajia seurataan sukupuolesta, iästä ja yhteiskuntaluokasta riippumatta? Ehkä ei ihan vielä. Ainakin Veikkausliigan yleisön perusteella on jalkapallo on Suomessa edelleen lähinnä miesten juttu.

Englanti on toista maata. Siellä isoäiditkin fanittavat jalkapalloa.

Oma seura saadaan usein jo äidinmaidosta tai valitaan asuinpaikan perusteella, ja kun valinta on tehty, joukkuetta kannatetaan hautaan asti.

Alkuasetelma on herkullinen

Jalkapalloseura Leeds Unitedista kertovan Take Us Home: Leeds Unitedin alkuasetelma on suorastaan hykerryttävän herkullinen. On entinen huippuseura, joka on vajonnut alempiin sarjoihin, ja uusi omistaja, joka haluaa nousta ylimmälle sarjatasolle.

On karismaattinen valmentaja, jonka palvominen muistuttaa henkilökulttia, ja kiihkeitä faneja, jotka muistavat menneet suuruudenajat ja viime vuosien nöyryytykset.

Lempinimi herättää epäilyksiä

Sarja seuraa Russel Crowen selostuksen siivittämänä perinteikkään jalkapallojoukkueen uurastusta kohti Valioliigaa.

Kuusiosaisen sarjan avausjaksossa seura etsii uutta valmentajaa, ja sellainen löytyykin Argentiinasta. Ansioluettelon perusteella kandidaatti vaikuttaa ihanteelliselta, mutta lempinimi herättää epäilyksiä. Se on El Loco, suomeksi hullu.

