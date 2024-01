Päivystävän palomestarin mukaan kaikki navetassa olleet eläimet kuolivat tulipalossa. Kuva: Pekka Peura

Suuri navetta palaa Tyrnävällä. Päivystävän palomestarin mukaan navetassa on ollut nuorta karjaa 80–100 eläintä ja kaikki ovat kuolleet.

Palo oli edelleen täyden palon vaiheessa kello 10.45.

Palon vuoksi Tupoksen ja Kylmälän välinen tie 8240 Tyrnävällä on suljettu, sillä pelastuslaitoksen kalustoa on paljon tiellä. Tarkempi paikka on Tupoksen liittymästä 4,1 kilometriä Tyyskän suuntaan.

Ensitiedote tulipalosta tuli hieman ennen kello kymmentä.

Juttu päivittyy.