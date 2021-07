Kalajoen maastopalosta nouseva savu peittää näkyvyyden lähikunnissa. Kuva Nivalan keskustaajamasta. Kuva: Heikki Uusitalo

Suuri maastopalo leviää voimakkaasti Kannuksentiellä Kalajoella, Raution kylästä seitsemän kilometriä lounaaseen, tiedottaa pelastuslaitos. Lisäksi palosta on syntynyt uusia maastopaloja heitteistä johtuen. Pelastuslaitos sai palosta hälytyksen tänään maanantaina vähän ennen kello 14.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Markus Vehkoja kertoo, että palorintama on kasvanut noin kahden kilometrin laajuiseksi arvioidusta 500–600 metrin alkutilanteesta. Palo on myös vaarassa laajeta latvapaloksi. Arvioitu paloalue on noin 1,5 neliökilometriä.

Palosta leviää laajalti savua

Kalajokilaakson alueella tilannetta havainnoinut Kalevan toimittaja Heikki Uusitalo kertoo, että paksu savuverho levisi iltapäivän mittaan suoraan jokilaakson eteläosaa kohti puhaltaneen tuulen mukana voimakkaasti Ylivieskan ja Nivalan välille.

Savun haju levittäytyi iltapäivän ja alkuillan mittaan myös Nivalan kaupungin eteläpuolelle ja kohti Haapajärveä.

– Haju on todella voimakas ja savuverho on ollut silmin nähtävä kymmenien kilometrien päässä arvioidusta palopaikasta. En ihmettelisi, jos savun hajua olisi Haapajärvellä saakka.

Sammutustyöt voivat venyä yöhön saakka

Sammutustöissä on tällä hetkellä 25 yksikköä ja 75 pelastustyöntekijää.. Lisäksi kohteeseen on hälytetty Rajavartiolaitoksen helikopteri sammutustöiden avuksi. Vehkoja arvelee sammutustöiden kestävän myöhään yöhön.

Maastopalo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Palon syttymissyy ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Pelastuslaitoksen tiedotteessa muistutetaan, että Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa metsäpalovaroitus. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti.

Lisätty Kalevan toimittajan silminnäkijälausunto ja muokattu otsikkoa kello 19.03.

Tarkennettu paloalueen sijaintia ensimmäisessä kappaleessa kello 18.08.

Lisätty kuva kello 17.52.

Uutista ja otsikkoa päivitetty valmiuspäällikön tietojen pohjalta 25.7.2021 kello 17.45.