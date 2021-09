Koskelan murhan uhrin omaisille käräjäoikeuden tuomio tuo helpotusta, sanoo omaisten asianajaja Janne Nuutinen. Nuutisen mukaan oikeuden ratkaisu on odotusten mukainen, eikä omaisilla ole aikomusta valittaa siitä.

Nuutisen mukaan surmatun pojan vanhemmille olisi ollut shokki, jos käräjäoikeus olisi päätynyt oleellisesti toisenlaiseen ratkaisuun.

– Se mitä on tapahtunut, on tapahtunut, mutta oikeuden toteutuminen on merkityksellistä. Omaiset saavat nyt kovaa maata jalkojensa alle, sanoo Nuutinen.

Nuutisen mukaan omaiset hyväksyvät sekä käräjäoikeuden langettamat vankeustuomiot että vahingonkorvaukset, jotka oikeus määräsi tuomitut maksamaan omaisille.

Murhasta tuomittujen nuorten asianajajat ovat ilmoittaneet STT:lle, että he eivät kommentoi käräjäoikeuden ratkaisua, koska heidän päämiehensä ja näiden perheet ovat toivoneet niin. Nuutisen arvion mukaan on mahdollista, että yksi tai useampi murhasta tuomituista nuorista valittaa tuomiosta hovioikeuteen.

– Täytyy varautua siihen, että ei ole todennäköistä, että asian käsittely jäisi tähän, sanoo Nuutinen.

Koskelan henkirikos on Suomessa poikkeuksellinen ja myös asianajajan näkökulmasta harvinainen.

– Vaikka nuorten väkivaltarikokset ja niiden raaistuminen on ollut paljon esillä, tämä on harvinaislaatuinen tapaus, sanoo Nuutinen.

– Rikosprosessi on aika syyttäjävetoinen, ja syyttäjät hoitaneet tehtävänsä hienosti. Kun (surmatun nuoren) vanhemmat ovat kovia kokeneita ja rikki, asianajaja ei voi tällaista juttua ihan virkamiesmäisellä otteella hoitaa, hän jatkaa.

Nuutinen toivoo vielä malttia ja itsehillintää siihen, miten tapausta käsitellään julkisuudessa ja myös sosiaalisessa mediassa.

– Toivon, että muistettaisiin ketkä ovat tämän asian keskiössä ja keitä tämä koskettaa, hän sanoo.