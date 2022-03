Ukrainan sota on tuonut ydinaseiden käytön mahdollisuuden jälleen keskusteluun. Venäjä on ilmoittanut kohottaneensa ydinasevalmiuttaan, ja Nato on ilmoittanut, ettei osallistu sotaan, koska ei halua sen laajenevan. Aivan ilmeisesti laajenemisella tarkoitetaan muun muassa sodan eskaloitumista ydinsodaksi.

Ydinaseiden tuhovoimasta kaikilla lienee käsitys jo Hiroshiman ja Nagasakin kuvaston perusteella. Ydinsäteily ja jälkeenjäävä radioaktiivisuus vain pahentavat ydinsodan vaikutuksia. Mutta laajamittaisesta ydinsodasta on seurauksena lisäksi niin kutsuttu ydintalvi, joka vaikuttaa koko maapallon ilmastoon vuosien ajan.