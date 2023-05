Koska pelimaailmaa ja pelaajia Venäjä ei ole vielä hiljentänyt, Helsingin Sanomat rakennutti Counter-Strike-internetpeliin sodan runtelemaa slaavilaiskaupunkia muistuttavan kartan eli pelialustan. Sinne piilotettiin salahuone.

Ikuisen tulen patsaan vieressä hohkaava valo houkuttelee sisälle salahuoneeseen, joka kätkee sisäänsä Ukrainan sotaan liittyvää riippumatonta informaatiota venäläispelaajien löydettäväksi.

Salahuoneeseen Helsingin Sanomat toi sotakirjeenvaihtajiensa Ukrainan tapahtumista välittämää, venäjän kielelle käännettyä informaatiota miljoonien venäläispelaajien löydettäväksi.

Keskiviikkona vietettävänä kansainvälisenä lehdistönvapauden päivänä julkaistavan teon päämääränä on välittää Venäjällä kiellettyä, riippumatonta journalismia Ukrainan sodasta mahdollisimman monelle venäläispelaajalle.

Maailmanlaajuisesti suosittua Counter-Strike-peliä pelaa arviolta yli neljä miljoonaa venäläistä, joista iso joukko on Moskovassa ja Pietarissa asuvia nuoria miehiä.

Piilotetut kuvat ja tekstit kertovat sodan julmuudesta

Helsingin Sanomien vt. vastaava päätoimittaja Antero Mukka kertoo tiedotteessa, ettei videopelien maailmassa ole juuri totuttu näkemään journalistisia sisältöjä. Ehkä juuri siksi Venäjän hallinto ei ole estänyt venäläispelaajien pääsyä Euroopassa sijaitseville Counter-Strike-palvelimille.

– Siinä missä Venäjän valtio on käytännössä tukahduttanut kansallisen lehdistönsä ja estänyt pääsyn ulkomaiseen mediaan, maassa suosittu Counter-Strike-peli on yksi harvoja kanavia, jonka avulla venäläisille on mahdollista välittää riippumatonta informaatiota sodan todellisista tapahtumista, Mukka jatkaa.

Salahuoneeseen piilotetut kuvat ja tekstit kertovat Helsingin Sanomien toimittajien ja kuvaajien Ukrainassa näkemistä julmuuksista yli vuoden jatkuneen sodan ajalta.

Pelialusta löytyy Counter-Strike: Global Offensive -pelistä nimellä de_voyna. Mitä enemmän pelialustalla pelataan, sen laajemmalle se Counter-Strike -peliyhteisössä leviää.

Voyna on venäjänkielinen sana ja tarkoittaa sotaa. Voyna-sanan käyttö Ukrainan sodan kohdalla on Venäjällä kielletty.

