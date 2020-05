Marianne (Daisy Edgar-Jones) ja Connell (Paul MEscal) aloittavat suhteen, mutta pitävät sen salassa, sillä koulumaailmassa toinen on suosittu ja toinen kiusattu.

Normaaleja ihmisiä

Ensimmäisen ja toisen jakson perusteella voisi luulla, että tämä on tavanomaisempi nuorista kertova sarja, mutta viimeistään kolmas jakso osoittaa, että kyse on muustakin.

Ne, jotka ovat tutustuneet sarjan pohjalla olevaan Sally Cooneyn romaaniin, tietävät sen jo heti alusta.

Lahjakkaat viimeisen vuoden lukio-opiskelijat Marianne ja Connell kiinnostuvat toisistaan ja aloittavat suhteen. He ovat kuitenkin sosiaalisesti eri maailmoista, kahdessakin mielessä.

Marianne on rikkaasta perheestä, Connell taas siivoojan poika. Mutta koulussa komealla, urheilullisella ja sulavalla Connellilla on sosiaalisesti korkeimman luokan status.

Mariannea taas pidetään oudokkina ja häntä nälvitään.

Paria seurataan yliopistovuosiin saakka

He päätyvät pitämään suhteensa salassa. Koulussa he ovat kuin eivät toisiaan tuntisikaan. Ongelmiahan tuollaisesta asetelmasta seuraa. Paljastuvatko he? Ja tärkeämpää: mitä siitä sitten seuraisi?

Connellin viisas äiti pukee sanoiksi katsojankin hämmästyksen: "Panet häntä, mutta et julkisesti edes tervehdi häntä."

Sarja seuraa paria yliopistovuosiin saakka. Monenlaista tapahtuu ja asetelmat vaihtuvat.

Tarina tutkailee hienosti ja älykkäästi suhteita ja sosiaalisia ympäristöjä. Nuorenahan ryhmäpaine on suurimmillaan.

Sarja kuvaa myös aidosti nuorten hieman kömpelöä tutustumista ja fyysistä vetovoimaa.

Näyttelijät, parikymppiset Daisy Edgar-Jones ja Paul Mescal, ovat vakuuttavia. Edgar-Jones on tuttu kasvo Rimakauhua ja rakkautta -sarjan Marsdenin toisena kaksostyttärenä, Oliviana, joka seurusteli Adamin pojan Matthew'n kanssa.

Yle Areena ja lisäksi TV2 2.6. klo 21.45