Barbie-elokuva on saanut ihmiset Barbie-huuman valtaan niin, että elokuvan vaaleanpunaiselta näkyvyydeltä on vaikea välttyä. Elokuvaa mennään katsomaan pinkeissä asuissa ja Barbie on esillä lähes kaikkialla.

Pinkin kuplan sisältä löytyy myös syvempää yhteiskunnallista merkitystä, sillä elokuvassa tuodaan esille naiseuteen, sukupuolirooleihin ja feminismiin liittyviä asioita.