Loppuviikko on ollut kiireistä aikaa oululaisissa kukkakaupoissa. Soittokierros paljastaa, että kauppiailla on ollut käsiteltävänään satoja, jopa tuhansia ruusuja, eikä työtunneissa ole säästelty. Yksityisasiakkaiden lisäksi oppilaitokset ovat tilanneet ruusuja oppilailleen. Kiireisin aika on painottunut loppuviikon päiviin, jopa muutamiin tunteihin. Tänään on juhlittu ammattiin valmistuneita, huomenna peruskoulunsa päättäneitä sekä ylioppilaita.

Juhlakauteen valmistautuminen on alkanut jo muutama viikko sitten. Etenkin ylioppilasjuhlia viettäviin koteihin on tilattu kukka-asetelmia hyvissä ajoin. Tuire Mankinen Aleniuksen puutarhalta on ilokseen huomannut koulunsa päättävien nuorten olevan mukana valitsemassa kukkia juhliinsa. Hempeät sävyt sekä runsaat ja luonnonmukaiset asetelmat ovat olleet suosittuja. Trendeissä näkyvät ilmavuus ja boho-henkisyys.