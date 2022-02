Viime aikoina uutisvirtani on täynnä juttuja erilaisista menestyjistä. Yksi on tehnyt parissa vuodessa kahden tutkinnon verran opintoja ja toisen ajankäyttö on niin tarkasti aikataulutettua, että hampaidenpesuun kuluva aika hyödynnetään kyykkyjen tekemiseen.

Haastattelujen ohessa jaetaan vinkkejä siitä, kuinka kuka tahansa voisi olla tehokkaampi ja parempi – siis suorittaa enemmän.