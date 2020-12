Lance Bass kiertää Yhdysvaltoja aina Kaliforniasta Teksasiin ja vierailee kodeissa, jotka on kuorrutettu joulun henkeen lattiasta kattoon Dplayn Övereimmät joulukodit-ohjelmassa. Kuva: Matt Blair

Suoratoistomakasiini

Övereimmät joulukoristelut ja -kakut

Onko oma kotisi koristeltu hillitysti jouluun? Ainakin tämän ohjelman katsottuasi siltä vaikuttaa.

Erikoisohjelman joulufanaatikot vievät joulukoristelut uudelle tasolle eivätkä todellakaan tyydy perinteiseen. Joulunajan övereimmässä ohjelmassa ’N Sync -yhtyeessä vaikuttanut Lance Bass kiertää Yhdysvaltoja aina Kaliforniasta Teksasiin ja vierailee kodeissa, jotka on kuorrutettu joulun henkeen lattiasta kattoon.

Myös jouluiset juhlakakut ovat Amerikassa näyttäviä. Uskomattomat joulukakut -ohjelmassa joukkueet kisaavat keskenään leipoen toinen toistaan upeampia juhlakausiteemaisia kakkuja.

Kakkukuninkaan Jouluhaasteessa puolestaan kakkumestari Buddy Valastro ja joukko kädentaitajia, kuten maisemasuunnittelija, lasinpuhaltaja ja legorakentaja, kisaavat toisiaan vastaan loihtimalla jouluteemaisia luomuksia.

Övereimmät joulukoristelut, Uskomattomat joulukakut ja Kakkukuningas: Jouluhaaste, Dplay+

Stephen Kingin kirjaan perustuva uutuussarja

Stephen Kingin menestysromaaniin perustuva uutuussarja The Stand on katsottavissa HBO Nordicilla. Pääosissa nähdään muun muassa Whoopi Goldberg ja Alexander Skarsgård.

The Standissa Tappavan taudin jälkimainingeissa sinnittelevä selviytyjien joukko yrittää 108-vuotiaan Äiti Abagailin (Whoopi Goldberg) johdolla jälleenrakentaa yhteiskuntaa.

Uutuussarjassa ihmiskunta kohtaa ruton myötä tuhonsa ja ajautuu vimmattuun hyvän ja pahan väliseen taisteluun. Tappavan taudin jälkimainingeissa sinnittelevä selviytyjien joukko yrittää 108-vuotiaan Äiti Abagailin (Whoopi Goldberg) johdolla jälleenrakentaa yhteiskunnan parhaan kykynsä mukaan. Selviytyjien pahimpien painajaisten ruumiillistuma on Randall Flagg (Alexander Skarsgård). Hän on mies, jolla on tappava hymy ja kammottavia voimia.

Suomessa romaani on julkaistu nimellä Tukikohta. Sarjan lopussa nähdään Kingin itsensä kirjoittama päätöslisäke.

The Stand, yhdeksän jaksoa, HBO Nordic

Kolmen pojan kaveriporukka tarinoi

Pelurit-animaatiosarjassa kolmen pojan kaveriporukassa unohtuvat velvollisuudet, kun show'n varastaa pelaaminen ja tarinat. Aleksi, Juhis ja Mikko ovat kovia kertomaan yhä hulvattomampia tarinoita toisilleen, mutta mikä niistä on totta vai onko mikään.

Pelurit-animaatiosarjassa kolmen pojan kaveriporukka juttelee kaikesta pokausyrityksistä shakinpeluuseen.

Tarinat poukkoilevat niin omasta mummosta bi-seksuaalisuuteen kuin pokausyrityksistä shakkinappuloihin. Poikien tarinat kumpuavat oikeasta elämästä, mutta totuutta tärkeämpää on käyttää reippaasti värikynää, sillä bluffaus on pelurin merkki.

Ohjaajana on tubesta ja Bruno ja Pjarrasta tuttu Vili “Sillis” Välimäki. Sarjan ovat käsikirjoittaneet: Jani Kauta, Pietari Vihula ja Niko Flang.

Pelurit, kuusi jaksoa, Yle Areena

Teinitytön seksuaalinen turhautuminen

Suomenruotsalainen Mä tuun -komediasarja seuraa 17-vuotiaan, seksuaalisesti turhautuneen Estherin (Mathilda Kruse) nuoruuselämää, tunteiden kohtaamista ja identiteetin etsintää. Esther on koulukavereilleen, opettajilleen ja varsinkin koulunsa pojille täysin näkymätön. Se ei kuitenkaan liiemmin häntä häiritse, sillä sosiaaliset tilanteet ovat Estheristä hankalia ja epämukavia.

Komediasarja seuraa 17-vuotiaan, seksuaalisesti turhautuneen Estherin (Mathilda Kruse) nuoruuselämää, tunteiden kohtaamista ja identiteetin etsintää.

Estherin seksuaalinen turhautuminen nousee aivan uudelle tasolle. Esther tutustuu suosittuun Lindaan (Viivi Lindberg), josta tulee hänen pelastuksensa.

Sarjan on käsikirjoittanut Helmi Tolonen ja ohjannut Elin Grönblom.

Mä tuun, 13 jaksoa, Yle Areena