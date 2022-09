Suomussalmella etsitään keskiviikkona 14. syyskuuta kadonnutta iäkästä naista.

Poliisin mukaan etsittävä nainen on 71-vuotias, lyhyt ja hänellä on pitkät tummat hiukset ja silmälasit. Tiedossa ei ole, millaiset vaatteet hänellä on ollut yllään katoamishetkellä. Kadonneella on reppu selässä ja hän on mahdollisesti liikkeellä polkupyörällä.

Poliisi kertoo, että kadonnut on lähtenyt Suomussalmen keskustasta liikkeelle noin kello 16 keskiviikkona. Hän on mahdollisesti suunnannut kohti etelää. Ilmoitus katoamisesta tuli hieman kahdeksan jälkeen illalla.

Naista on etsitty keskiviikkoillan ja torstaina yön aikana useiden viranomaisten voimin. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kadonneesta hätäkeskukseen numeroon 112.