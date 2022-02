Suomi–Venäjä-seuran puheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) sanoo, että kulttuurijärjestö ei tee minkäänlaista yhteistyötä Venäjän hallinnon kanssa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomi–Venäjä-seura (SVS) on sosiaalisen median tileillään ja jäsenkirjeessään tuominnut selkeästi Venäjän toimet Ukrainassa. Seura on saanut aika ajoin niskaansa vihapuhetta sosiaalisessa mediassa, koska se on ymmärretty jollain tavalla Venäjän hallinnon kumppaniksi.

– Tästä ei tietenkään ole kyse vaan kulttuurijärjestöstä, seuran puheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) korostaa.