Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on hoidettavana berliiniläisessä sairaalassa.

Suomella on valmius tutkia myrkytysepäilyn kohteeksi joutuneen venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin tapausta. Helsingin yliopiston alaisuudessa toimivassa Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutissa on yksi paristakymmenestä sertifioidusta laboratoriosta, joille Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW voi lähettää näytteitä tutkittaviksi.

Myös Venäjä on OPCW:n jäsen.

Johtaja Paula Vanninen on vaitonainen Verifinin mahdollisesta roolista Navalnyi-tutkinnassa, koska testaamiseen liittyvät sopimukset määrittelevät toiminnan tarkasti salassa pidettäväksi. Hän ei kommentoi sitä, onko Verifiniä lähestytty asian vuoksi.

Vanninen toteaa vain, että Verifiniltä löytyy vaadittavaa asiantuntemusta ja että mahdollisia myrkkyjäämiä voidaan tutkia ihmisestä otetuista verinäytteistä jopa viikkojen kuluttua näytteenotosta.

– Jos Navalnyiltä on otettu verinäytteet sairaalassa Saksassa, analysointi olisi varmasti mahdollista. Hyönteis- tai hermomyrkky sitoutuu soluissa proteiineihin, joita voidaan tutkia jälkikäteen. Paljon riippuu tietysti siitä, millaisesta myrkkyannoksesta on ollut kyse. Navalnyin tapauksessa kyse on ilmeisesti ollut vähintään kohtuullisesta annoksesta, koska hän on mennyt koomaan, Vanninen toteaa.

Venäläiset oppositiolähteet ovat spekuloineet sillä, että Navalnyin siirtolupaa Venäjältä Saksaan hoidettavaksi viivyteltiin, jotta mahdolliset myrkkyjäämät poistuisivat elimistöstä.

Käytännön analysointityö OPCW:n sopimuslaboratorioissa on niin salaista, ettei analyyseja tekevä henkilökuntakaan tiedä, mistä otettuja näytteitä he tutkivat.

– Laboratoriot eivät anna tietoja suoraan edes oman maansa ulkoministeriölle, Vanninen kertoo.

Media on päivystänyt sairaalan ulkopuolella saadakseen tietoa oppositiojohtajan voinnista.

Esimerkiksi Suomen hallitus voi kuitenkin saada tiedon maansa laboratoriossa tehtävistä tutkimuksista OPCW:lta.

Vuonna 2013 uutisoitiin, että näytteitä Syyriassa käytetyistä kemiallisista aseista oli määrä tutkia Suomessa ja Ruotsissa. Asiasta kertoi tietovuodon seurauksena ensin ruotsalaislehti Ny Teknik, jonka jälkeen YK vahvisti tiedon.

Myrkytysepäilyn kohteeksi joutunut Navalnyi on yhä hoidettavana berliiniläisessä Charité-sairaalassa. Navalnyin tilan on kerrottu olevan vakava mutta kohentuneen viime päivinä.

Yliopistosairaalan alue on ollut rauhoitettu yli viikon ajan sen jälkeen, kun Navalnyi lennätettiin sairaalaan Venäjältä. Alueella on ollut poliisivartiointi, mutta toimittajat ovat päivystäneet sairaalan ulkopuolella saadakseen tietoa oppositiojohtajan voinnista.

Epäilyt myrkytyksestä heräsivät puolitoista viikkoa sitten Navalnyin ollessa matkalla Tomskista Moskovaan. Huonovointisuudesta kärsineen Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh arvioi tuoreeltaan Navalnyin joutuneen myrkytyksen uhriksi ennen lentokoneeseen nousuaan. Myrkky oli Jarmyshin mukaan sekoitettu luultavasti teehen.

Navalnyi oli aluksi hoidettavana siperialaisessa sairaalassa, mistä hänet myöhemmin lennätettiin Berliiniin. Lennon järjesti Cinema for Peace Foundation. Myös Suomella oli roolinsa siirrossa, sillä tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi Ylen Ykkösaamussa ehdottaneensa Venäjän presidentti Vladimir Putinille Navalnyin siirtämistä hoidettavaksi Saksaan.