Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, oululainen Tytti Tuppurainen on käynyt aktiivista keskustelua eurooppalaisten kollegoidensa kanssa Valko-Venäjän hybridi-iskun aiheuttamasta tilanteesta. Ensi kuussa hän on menossa Varsovaan. Kuva: Vesa Joensuu

Valko-Venäjän hybridihyökkäys Puolan ja Baltian rajalla on eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan kammottava. Valko-Venäjän toimissa on Tuppuraisen mukaan kyse testistä, jolla EU:n yhtenäisyyttä ja toimintakykyä pyritään horjuttamaan. Hän on vakuuttunut kuitenkin siitä, että EU selviää tästäkin testistä.

–Aiemmin viattomia siirtolaisia ei ole näin ilmiselvällä tavalla käytetty ulkopoliittisen painostuksen ja hybridihyökkäyksen välineenä. Se on kyynistä, vastenmielistä ja epäinhimillistä, eikä Euroopan pidä olla sinisilmäinen, vaan käsitellä sitä sellaisena kuin se on eli hybridihyökkäyksenä, Tuppurainen sanoo.